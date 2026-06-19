Karima Gore

Karima Gore

bowler

Full name:Karima Gore
Nationality:USA

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

San Francisco Unicorns

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1682328
Innings1682318
Overs92.025.04.0205.325.0
Balls-----
Maidens921152
Runs40612419903124
Wickets131023310
Avg31.2312.49.527.3612.4
SR42.46151237.3615
Eco4.414.964.754.394.96
BB43243
4w10020
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1682328
Innings1534273
Not outs21061
Runs2104711039647
Balls Faced3122926454429
Avg16.1523.527.518.8523.5
SR67.3162.0641.6672.79162.06
Fours17416284
Fifties00100
Sixies22132
Highest4431934431
Hundreds00000

Karima Gore Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Couch, Brody L

Couch, Brody L

Anderson, Corey

Anderson, Corey

Allen, Finn

Allen, Finn

Plunkett, Liam

Plunkett, Liam

Roux, Carmi le

Roux, Carmi le

Singh, Tajinder

Singh, Tajinder

Watson, Shane

Watson, Shane

Inglis, Josh

Inglis, Josh

Rutherford, Sherfane

Rutherford, Sherfane