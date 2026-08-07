Shubham Chaubey
batsman
|Full name:
|Shubham Chaubey
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|14
|19
|Innings
|0
|1
|2
|Overs
|0
|3.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|22
|30
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|22
|0
|SR
|0
|18
|0
|Eco
|0
|7.33
|10
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|14
|19
|Innings
|3
|14
|17
|Not outs
|0
|4
|3
|Runs
|40
|301
|213
|Balls Faced
|79
|351
|177
|Avg
|13.33
|30.1
|15.21
|SR
|50.63
|85.75
|120.33
|Fours
|6
|22
|12
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|9
|10
|Highest
|24
|85
|35
|Hundreds
|0
|0
|0