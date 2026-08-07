Shubham Chaubey

Shubham Chaubey

batsman

Full name:Shubham Chaubey
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Railways

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21419
Innings012
Overs03.03.0
Balls---
Maidens000
Runs02230
Wickets010
Avg0220
SR0180
Eco07.3310
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21419
Innings31417
Not outs043
Runs40301213
Balls Faced79351177
Avg13.3330.115.21
SR50.6385.75120.33
Fours62212
Fifties010
Sixies0910
Highest248535
Hundreds000

Another Players

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Pradeep, T

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Sharma, Rahul

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Saif, Mohammad

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Bala, Priyanka Prankrishna

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