Shubham Desai
batsman
|Full name:
|Shubham Desai
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|2
|Innings
|4
|2
|0
|Overs
|47.0
|13.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|131
|69
|0
|Wickets
|4
|1
|0
|Avg
|32.75
|69
|0
|SR
|70.5
|80
|0
|Eco
|2.78
|5.17
|0
|BB
|4
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|2
|Innings
|2
|1
|0
|Not outs
|2
|1
|0
|Runs
|27
|4
|0
|Balls Faced
|87
|8
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|31.03
|50
|0
|Fours
|3
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|15
|4
|0
|Hundreds
|0
|0
|0