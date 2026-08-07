Shubham Desai

Shubham Desai

batsman

Full name:Shubham Desai

Teams

2026 Teams

Goa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches222
Innings420
Overs47.013.20
Balls---
Maidens600
Runs131690
Wickets410
Avg32.75690
SR70.5800
Eco2.785.170
BB410
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches222
Innings210
Not outs210
Runs2740
Balls Faced8780
Avg000
SR31.03500
Fours300
Fifties000
Sixies000
Highest1540
Hundreds000

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