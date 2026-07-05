Sidhanth Srikanth
wicket keeper
|Full name:
|Sidhanth Srikanth
|Nationality:
|Singapore
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|4
|1
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|4
|1
|Innings
|1
|1
|4
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|10
|21
|10
|Balls Faced
|5
|6
|66
|6
|Avg
|0
|10
|5.25
|10
|SR
|0
|166.66
|31.81
|166.66
|Fours
|0
|2
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|0
|10
|14
|10
|Hundreds
|0
|0
|0
|0