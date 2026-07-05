Sidhanth Srikanth

Sidhanth Srikanth

wicket keeper

Full name:Sidhanth Srikanth
Nationality:Singapore

Teams

2023 Teams

Singapore

Singapore U19

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1141
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1141
Innings1141
Not outs0000
Runs0102110
Balls Faced56666
Avg0105.2510
SR0166.6631.81166.66
Fours0212
Fifties0000
Sixies0000
Highest0101410
Hundreds0000

Another Players

Puri, Akshay Roopak

Puri, Akshay Roopak

Maheshwari, Pranav

Maheshwari, Pranav

Chhajer, Abhuday

Chhajer, Abhuday

Baskaran, Vinoth

Baskaran, Vinoth

Dutta, Aritra

Dutta, Aritra

Bhadelia, Abdul Rahman

Bhadelia, Abdul Rahman

Ramesh, Kalimuthu

Ramesh, Kalimuthu

Bhatia, Mahiyu

Bhatia, Mahiyu

Sunil, Aryaman

Sunil, Aryaman

Singh, Manpreet

Singh, Manpreet