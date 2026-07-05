Akshay Roopak Puri

Akshay Roopak Puri

bowler

Full name:Akshay Roopak Puri
Nationality:Singapore

Teams

2024 Teams

Singapore

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches117917
Innings117917
Overs7.048.061.048.0
Balls----
Maidens0111
Runs27411255411
Wickets013913
Avg031.6128.3331.61
SR022.1540.6622.15
Eco3.858.564.188.56
BB0353
4w0000
5w0010
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches117917
Innings1666
Not outs1242
Runs44154
Balls Faced8164516
Avg017.51
SR502533.3325
Fours0010
Fifties0000
Sixies0000
Highest4181
Hundreds0000

Another Players

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