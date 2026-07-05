Akshay Roopak Puri
bowler
|Full name:
|Akshay Roopak Puri
|Nationality:
|Singapore
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|17
|9
|17
|Innings
|1
|17
|9
|17
|Overs
|7.0
|48.0
|61.0
|48.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|1
|1
|Runs
|27
|411
|255
|411
|Wickets
|0
|13
|9
|13
|Avg
|0
|31.61
|28.33
|31.61
|SR
|0
|22.15
|40.66
|22.15
|Eco
|3.85
|8.56
|4.18
|8.56
|BB
|0
|3
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|17
|9
|17
|Innings
|1
|6
|6
|6
|Not outs
|1
|2
|4
|2
|Runs
|4
|4
|15
|4
|Balls Faced
|8
|16
|45
|16
|Avg
|0
|1
|7.5
|1
|SR
|50
|25
|33.33
|25
|Fours
|0
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|4
|1
|8
|1
|Hundreds
|0
|0
|0
|0