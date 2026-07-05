Aritra Dutta

Aritra Dutta

batsman

Full name:Aritra Dutta
Nationality:Singapore

Teams

2024 Teams

Singapore

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches113513
Innings1010
Overs6.006.00
Balls----
Maidens0000
Runs610610
Wickets1010
Avg610610
SR360360
Eco10.16010.160
BB1010
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches113513
Innings113513
Not outs0000
Runs49220151220
Balls Faced57193179193
Avg4916.9230.216.92
SR85.96113.9984.35113.99
Fours9161816
Fifties0010
Sixies011211
Highest49429942
Hundreds0000

Another Players

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Puri, Akshay Roopak

Baskaran, Vinoth

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Bhadelia, Abdul Rahman

Ramesh, Kalimuthu

Ramesh, Kalimuthu

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Sunil, Aryaman

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Singh, Manpreet

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Paraam, Anish

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Krishna, Anantha

Bharadwaj, Harsha

Bharadwaj, Harsha

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Chandramohan, Surendan