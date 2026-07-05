Aritra Dutta
batsman
|Full name:
|Aritra Dutta
|Nationality:
|Singapore
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|5
|13
|Innings
|1
|0
|1
|0
|Overs
|6.0
|0
|6.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|61
|0
|61
|0
|Wickets
|1
|0
|1
|0
|Avg
|61
|0
|61
|0
|SR
|36
|0
|36
|0
|Eco
|10.16
|0
|10.16
|0
|BB
|1
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|5
|13
|Innings
|1
|13
|5
|13
|Not outs
|0
|0
|0
|0
|Runs
|49
|220
|151
|220
|Balls Faced
|57
|193
|179
|193
|Avg
|49
|16.92
|30.2
|16.92
|SR
|85.96
|113.99
|84.35
|113.99
|Fours
|9
|16
|18
|16
|Fifties
|0
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|11
|2
|11
|Highest
|49
|42
|99
|42
|Hundreds
|0
|0
|0
|0