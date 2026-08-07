Stephen Joseph Murdoch

Stephen Joseph Murdoch

batsman

Full name:Stephen Joseph Murdoch
Nationality:New zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches877158
Innings300
Overs2.200
Balls---
Maidens000
Runs1300
Wickets100
Avg1300
SR1400
Eco5.5700
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches877158
Innings1587054
Not outs966
Runs555123851074
Balls Faced106622932919
Avg37.2537.2622.37
SR52.0681.34116.86
Fours75624992
Fifties34167
Sixies463239
Highest17113692
Hundreds1350

Another Players

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew

Jamieson, Kyle

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Astle, Todd

Astle, Todd

Foulkes, Zak

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Davey, Sean Benjamin

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McKenzie, Angus

McKenzie, Angus

Laughlin, Ben

Laughlin, Ben

Hay, Mitchell James

Hay, Mitchell James