Stephen Joseph Murdoch
batsman
|Full name:
|Stephen Joseph Murdoch
|Nationality:
|New zealand
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|87
|71
|58
|Innings
|3
|0
|0
|Overs
|2.2
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|13
|0
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|13
|0
|0
|SR
|14
|0
|0
|Eco
|5.57
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|87
|71
|58
|Innings
|158
|70
|54
|Not outs
|9
|6
|6
|Runs
|5551
|2385
|1074
|Balls Faced
|10662
|2932
|919
|Avg
|37.25
|37.26
|22.37
|SR
|52.06
|81.34
|116.86
|Fours
|756
|249
|92
|Fifties
|34
|16
|7
|Sixies
|46
|32
|39
|Highest
|171
|136
|92
|Hundreds
|13
|5
|0