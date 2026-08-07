Stephen Koralalage Don Themeera Madusanka

Stephen Koralalage Don Themeera Madusanka

batsman

Full name:Stephen Koralalage Don Themeera Madusanka
Nationality:Seychelles

Teams

2026 Teams

Seychelles

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1313
Innings77
Overs13.013.0
Balls--
Maidens00
Runs100100
Wickets44
Avg2525
SR19.519.5
Eco7.697.69
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1313
Innings1212
Not outs44
Runs244244
Balls Faced258258
Avg30.530.5
SR94.5794.57
Fours2929
Fifties11
Sixies33
Highest5050
Hundreds00

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