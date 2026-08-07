Stephen Koralalage Don Themeera Madusanka
batsman
|Full name:
|Stephen Koralalage Don Themeera Madusanka
|Nationality:
|Seychelles
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|13
|13
|Innings
|7
|7
|Overs
|13.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|100
|100
|Wickets
|4
|4
|Avg
|25
|25
|SR
|19.5
|19.5
|Eco
|7.69
|7.69
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|13
|13
|Innings
|12
|12
|Not outs
|4
|4
|Runs
|244
|244
|Balls Faced
|258
|258
|Avg
|30.5
|30.5
|SR
|94.57
|94.57
|Fours
|29
|29
|Fifties
|1
|1
|Sixies
|3
|3
|Highest
|50
|50
|Hundreds
|0
|0