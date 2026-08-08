Thiwanka Rajapaksha

Thiwanka Rajapaksha

all rounder

Full name:Thiwanka Rajapaksha

Teams

2026 Teams

Seychelles

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings66
Not outs00
Runs127127
Balls Faced129129
Avg21.1621.16
SR98.4498.44
Fours1515
Fifties00
Sixies00
Highest4949
Hundreds00

Another Players

Naidoo, Krishna

Naidoo, Krishna

Silva, Rashen De

Silva, Rashen De

Madusanka, Stephen Koralalage Don Themeera

Madusanka, Stephen Koralalage Don Themeera

Islam, Md Mazharul

Islam, Md Mazharul

Rocket, Shoail Rana

Rocket, Shoail Rana

Hirani, Lalji

Hirani, Lalji

Sundaram, Shanmuga

Sundaram, Shanmuga

Rukmal

Rukmal

Tandavel, Sujarikhan

Tandavel, Sujarikhan

Krishnasamy, Naidoo

Krishnasamy, Naidoo