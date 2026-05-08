Surinder Singh

Surinder Singh

bowler

Full name:Surinder Singh
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches55
Innings55
Overs14.014.0
Balls--
Maidens00
Runs139139
Wickets44
Avg34.7534.75
SR2121
Eco9.929.92
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches55
Innings00
Not outs00
Runs00
Balls Faced00
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Surinder Singh Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

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Podosky, Jean Miguel

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Tyler, Henry Ernest Roy

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Samra, Arshdeep Singh

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Smith, Daniel Christopher

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