Alby Zalmi Cc Cricket Team Players

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Alby Zalmi Cc

Ahmed, Faruk

Hussain, Tasaduq

Nawaz, Muhammad

Sweden

Kawser, Ahmed

Hussain, Tajammal

Chaudhry, Faraan

Khan, Rahel

Ali, Farhan

Ali, Arslan

Farooq, Essa

Khan Zahid, Aman

Sweden

Aman, Momand

Sweden

Jabbar, Usman

Khalil, Samiallah

Niazy, Zabihullah

Mir Afzal, Qudratullah

Ali, Shahed

Zia, Ismaeel

Alozai, Zia

Sahebi, Basir

Anis, Saad

Khalil, Azam

Zeeshan, Muhammad

Momand, Lemar

Keppetiyawa, Sanuk

Khan, Mashal

Baig, Mirza Hamza

Khan, Muhammad Fareed

Safi, Shakerullah

Denmark

Dawoodzai, Javaid

Bhat, Kamran Rashid

Nazari, Sabawoon

Kamran, Shawkat

Dhabe, Advait

Sweden

Sharif, Abdullah

Khattak, Muhammad

Syed, Muhammad Murtaza

Khattak, Bilal

Sweden

Rajakulage, Niclas Calistus Fernando

Manikkuge, Nalin De Silva

Waqas, Fahad

Choudhary, Faseeh

Malik, Asfandyar

Khan, Aman

India

Ali Ghulami, Mukhtar

France

Baig, Hamza

Sweden