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Ahmed, Faruk
Hussain, Tasaduq
Nawaz, Muhammad
Sweden
Kawser, Ahmed
Hussain, Tajammal
Chaudhry, Faraan
Khan, Rahel
Ali, Farhan
Ali, Arslan
Farooq, Essa
Khan Zahid, Aman
Aman, Momand
Jabbar, Usman
Khalil, Samiallah
Niazy, Zabihullah
Mir Afzal, Qudratullah
Ali, Shahed
Zia, Ismaeel
Alozai, Zia
Sahebi, Basir
Anis, Saad
Khalil, Azam
Zeeshan, Muhammad
Momand, Lemar
Keppetiyawa, Sanuk
Khan, Mashal
Baig, Mirza Hamza
Khan, Muhammad Fareed
Safi, Shakerullah
Denmark
Dawoodzai, Javaid
Bhat, Kamran Rashid
Nazari, Sabawoon
Kamran, Shawkat
Dhabe, Advait
Sharif, Abdullah
Khattak, Muhammad
Syed, Muhammad Murtaza
Khattak, Bilal
Rajakulage, Niclas Calistus Fernando
Manikkuge, Nalin De Silva
Waqas, Fahad
Choudhary, Faseeh
Malik, Asfandyar
Khan, Aman
India
Ali Ghulami, Mukhtar
France
Baig, Hamza