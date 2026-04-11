Indian Premier League
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
192
KKR
160
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
194
CSK
184
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
104
CSK
207
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
158
GT
162
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
160
MI
159
Delhi Capitals vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
155
CSK
159
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
208
LSG
203
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
188
CSK
187
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
180
SRH
181
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
229
CSK
140