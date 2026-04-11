Aman Khan

Aman Khan

bowler

Full name:Aman Khan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Chennai Super Kings

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches625
Innings410
Overs19.320.0
Balls--
Maidens10
Runs141163
Wickets24
Avg70.540.75
SR58.530
Eco7.238.15
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches625
Innings322
Not outs05
Runs34263
Balls Faced30193
Avg11.3315.47
SR113.33136.26
Fours222
Fifties01
Sixies115
Highest2551
Hundreds00

Aman Khan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultSunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

194

CSK

CSK

184

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

T20 Maharaja Trophy

Another Players

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Subikshan, Anton Andrew

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Chahar, Deepak

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

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Ahuja, Suraj