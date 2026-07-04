Beveren Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Beveren Cc

Otmanzai, Shahidullah

Malangzai, Mansoor

Said, Hakim

Belgium

Tarakhel, Hadisullah

Belgium

Angar, Dildar

Saber, Zakhil

Belgium

Said, Ashiqullah

Shirzad, Shokrullah

Karim, Abdulrashid

Kamawi, Mohammad Noman

Momand, Noor

Israel, Salarzai

Afghanistan

Haroon, Qaderi

Hamidi, Naseer

Hamidi, Abdul Basir

Jabarkhel, Jabar

Belgium

Safi, Zahidullah

Azizullah, Khaksar

Aslami, Abdul Hadi

Safi, Abdul Qadir

Wahedzaman, Salarzei

Basir, Abdul

Afghanistan

Khan, Jamshed

Germany

Ekrami, Murid

Belgium

Ahmad, Khalid

Sweden

Mohammad, Aziz

Belgium

Khaksar, Hakim

Noman, Mohammad

Pakistan

Safi, Abdul