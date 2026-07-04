Follow us
Otmanzai, Shahidullah
Malangzai, Mansoor
Said, Hakim
Belgium
Tarakhel, Hadisullah
Angar, Dildar
Saber, Zakhil
Said, Ashiqullah
Shirzad, Shokrullah
Karim, Abdulrashid
Kamawi, Mohammad Noman
Momand, Noor
Israel, Salarzai
Afghanistan
Haroon, Qaderi
Hamidi, Naseer
Hamidi, Abdul Basir
Jabarkhel, Jabar
Safi, Zahidullah
Azizullah, Khaksar
Aslami, Abdul Hadi
Safi, Abdul Qadir
Wahedzaman, Salarzei
Basir, Abdul
Khan, Jamshed
Germany
Ekrami, Murid
Ahmad, Khalid
Sweden
Mohammad, Aziz
Khaksar, Hakim
Noman, Mohammad
Pakistan
Safi, Abdul