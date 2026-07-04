Bezawada Tigers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bezawada Tigers

Bhui, Ricky

India

Reddy, MK Datta

India

Vardhan, Maddila Harsha

India

Abhinav, Munnangi

India

Kumar, K Maheep

India

Avinash, P

India

Jogesh

Khan, Shoaib Md

India

J Durga Kumar

India

Golamaru, Manish

India

Mohan, Lalith

India

Saiteja, Kavuri

India

Kumar, B Santosh

India

Rahul, KP Sai

India

Reddy, S Jagdish Rami

Kumar, M Mahima

India

Akhil, Shambu

India

Reddy, Dhruva Kumar

India

Reddy, Maramreddy Harishankar

India

Kumar, Kokkiligadda Revanth Naga

Harshavardhan, Myla

Susamkeerth, A

Chakravarthy, Suryadevara Sibi

Sathish, Nodagala

Jogesh, Chitikela

Rahul, Kadiyam Pavana Sai

Satish, Nodagala