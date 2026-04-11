Pyla Avinash

Pyla Avinash

batsman

Full name:Pyla Avinash
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Punjab Kings

Pyla Avinash Schedule & Results

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Another Players

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brar, Harpreet

Brar, Harpreet

Kumar, Saurabh

Kumar, Saurabh

Chahar, Rahul

Chahar, Rahul

Cutting, Ben

Cutting, Ben

Dhawan, Shikhar

Dhawan, Shikhar

Singh, Arshdeep

Singh, Arshdeep

Rabada, Kagiso

Rabada, Kagiso

Choudhary, Aniket

Choudhary, Aniket

Porel, Ishan

Porel, Ishan