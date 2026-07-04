Cornwall Warriors Cricket Team Players

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Cornwall Warriors

Mindley, Marquino

Thomas, Aldane

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Ebanks, Damian

Jamaica

Silver, Mikheil

McCarthy, Andre

Palmer, Osbourne

Holness, Jordan

Simpson, Lennox

Nembhard, Romaine

Grayham, Kavoni

Blake, Andre

Bryan, Tyriek

Jamaica

Spencer, Thavi

Hinds, Romario

Wright, Omario

Smith, Devario

Walker, Andrew

Gallimore, Kleo

Kerr, Nicholas

Bryce, Damian

Allen, Sherdon

Lewis, Ramaal

Jamaica

Williams, Omar

Levy, Ziggy

Edwards, Shemar

Watson, Christopher

Hamilton, Milton

Hunter, Fitzroy

Gayle, Bryan

Edwards, Reon

McCarthy, Andre

Jamaica