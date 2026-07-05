Paul Palmer
batsman
|Full name:
|Paul Palmer
|Nationality:
|Jamaica
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|16
|1
|Innings
|4
|0
|0
|Overs
|6.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|30
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|16
|1
|Innings
|91
|16
|0
|Not outs
|6
|0
|0
|Runs
|2099
|426
|0
|Balls Faced
|5408
|716
|0
|Avg
|24.69
|26.62
|0
|SR
|38.81
|59.49
|0
|Fours
|235
|40
|0
|Fifties
|9
|2
|0
|Sixies
|11
|4
|0
|Highest
|144
|105
|0
|Hundreds
|4
|1
|0