Paul Palmer

Paul Palmer

batsman

Full name:Paul Palmer
Nationality:Jamaica

Teams

2023 Teams

Baltimore Royals

Jamaica Scorpions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches49161
Innings400
Overs6.000
Balls---
Maidens100
Runs3000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches49161
Innings91160
Not outs600
Runs20994260
Balls Faced54087160
Avg24.6926.620
SR38.8159.490
Fours235400
Fifties920
Sixies1140
Highest1441050
Hundreds410

Another Players

Thomas, Aldane

Thomas, Aldane

Leveridge, Reynard

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Bhardwaj, Aditya

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Parmar, Shrey

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Mindley, Marquino

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Kapoor, Sahil

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Hyatt, Danza

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Salmon, Pete

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Bonner, Nkrumah

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Burton, Cassius

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