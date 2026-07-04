Godavari Titans Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Godavari Titans

Reddy, Nithish

India

Chiranjeevi, Gonnabattula

India

Varma, Uddaraju Vhitesh Viswanadha

India

Sasikanth, KV

India

Gnaneshwar, CR

India

Ismail, SK

India

Sandeep, Y

India

Kumar, Dheeraj

Varma, B.Munish

Krishna, Vamsi

India

Reddy, Hemant

Vijay, Tripurana

India

Raju, Penmetsa Panduranga

India

Satvik, Bendalam

India

Mallikarjuna, Gavvala

India

Rayudu, M Madhav

India

Prasad, Palla Vara Syam

India

Teja, Chennupati Ravi

India

Himakar, Nimmala

India

Samanvith, Gadde

India

Yashwanth, Battina

India

Kamil, Shaik

India

Reddy, Maramreddy Hemanth

India

Krishna, Vamsi

India

Tripurana, Reddy

India

Satyanarayana, P

India

Varma, Bhupathiraju Munish

India

Prasad, SDNV

India