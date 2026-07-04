Manhattan Yorkers Cricket Team Players

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Manhattan Yorkers

Singh, Gajanand

USA

Patel, Shivans

Yadram, Bhaskar

Guyana

Patel, Smit

India

Chettipalayam, Prannav

USA

Kappa, Siddarth

USA

Valisammagari, Abhiram Reddy

USA

Findlay, Shawn

Iftikhar, Noman

Patel, Savan

Patel, Chintan

Prashad, Deveshwari

Darbar, Rajdeep

India

Acharya, Manoj

India

Shah, Preet

Patel, Hiren

Patel, Danesh

Joshi, Deep

Thurumella, Surya

Prajapati, Vanditkumar

Patel, Deep

Naidu, Miraj

Shallow, Hiram

Desai, Nisarg

Khan, Arslan

Canada

Khangura, Abhayjit

Mishra, Rahul

India

Joshi, Ruchir

India

Sama, Santosh

Patel, Niel

Pawar, Dhruv

Gupta, Aditya

Shashidhar, Nirmith

Jagannath, Advaith Biligeri

Barnwell, Christopher

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Campbell, John

Jamaica