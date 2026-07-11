John Dillon Campbell

John Dillon Campbell

batsman

Full name:John Dillon Campbell
Nationality:Jamaica
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2062924310
Innings21175201
Overs10.11.01.0600.3118.31.0
Balls------
Maidens0008240
Runs3013118355431
Wickets00058250
Avg00031.6321.7215
SR00062.1228.4415
Eco2.951313.054.581
BB000842
4w000420
5w000200
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2062924310
Innings40521734210
Not outs600931
Runs888248114962121499
Balls Faced17022141682791490121
Avg26.1149.65.530.2531.1211
SR52.17115.8868.7559.9381.4781.81
Fours10625257911610
Fifties3002390
Sixies88060231
Highest681791115617943
Hundreds010610

John Dillon Campbell Schedule & Results

ODI Series West Indies vs. New Zealand

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

(16 ov.) 82/1

NZ

NZ

267

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

138

NZ

NZ

141

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

140

NZ

NZ

(33 ov.) 114/4

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

188

NZ

NZ

189

ResultWest Indies vs New Zealand

West Indies vs New Zealand

ODI Series West Indies vs. New Zealand

Providence Stadium, Providence

WI

WI

(12 ov.) 80/2

NZ

NZ

268

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Bonner, Nkrumah

Bonner, Nkrumah

Jean, Abini St

Jean, Abini St

Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri