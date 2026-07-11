John Dillon Campbell

ODI Series West Indies vs. New Zealand
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
(16 ov.) 82/1
NZ
267
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
138
NZ
141
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
140
NZ
(33 ov.) 114/4
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
188
NZ
189
West Indies vs New Zealand
ODI Series West Indies vs. New Zealand
Providence Stadium, Providence
WI
(12 ov.) 80/2
NZ
268