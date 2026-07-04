Ratnagiri Jets Cricket Team Players

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Ratnagiri Jets

Kazi, Azim

India

Chougalle, Vaibhav

India

Jadhav, Abhimanyu

India

Naik, Nikhil

India

Dhumal, Nikit

India

Srivastav, Tushar

India

Dadhe, Pradeep

India

Himganekar, Divyang

India

Wabale, Swaraj

Kazi, Ashkan Nazir

India

Chormale, Kiran Sunil

India

Gawale, Akhilesh Pramod

India

Shahapurkar, Krish

Pawale, Vijay

India

Patil, Rohit

India

Shilamker, Prithviraj

Phatangare, Dhiraj

India

Patil, Preetam

India

Shahrukh Kadir, S

Chavan, Yogesh

India

Churi, Sahil

India

Shevalkar, Saurabh

Sonavne, Rushikesh

India

Kadam, Samarth

India

Bachhav, Satyajeet

India

Borkar, Yash

India

Thorat, Kunal Narendra

India

Manojyadav

Thorat, Kunal

Gawale, Akliesh

Pawar, Abhiskek

Gawde, Prathamesh