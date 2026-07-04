Tasmania Cricket Team Players

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Tasmania

Villani, Elyse

Australia

Coyte, Sarah

Australia

Carey, Nicola

Australia

Thompson, Emma

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Stalenberg, Naomi

Australia

Gibson, Maisy

Australia

Trenaman, Rachel

Australia

Silver-Holmes, Hayley

Australia

Manix-Geeves, Emma

Australia

Smith, Amy

Australia

Brooks, Maddison

Radford, Meg

Curtis, Ava

Scott, Clare

Australia

Cavanough, Julia

Australia

Wilson, Callie

Australia

Saville, Tabatha

Australia

Bryce, Kathryn

Scotland

Armitage, Hollie

England

Abel, Chloe

Scotland

Sippel, Courtney Grace

Australia

Kennedy, Sara

Australia

Smith, Lauren

Australia

Lane, Beth

Fazackerley, Erin

Australia

Hall, Corinne

Australia

Vakarewa, Belinda

Australia

Johnston, Ruth

Barwick, Mia

Australia