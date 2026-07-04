Follow us
Villani, Elyse
Australia
Coyte, Sarah
Carey, Nicola
Thompson, Emma
Lee, Lizelle
South Africa
Stalenberg, Naomi
Gibson, Maisy
Trenaman, Rachel
Silver-Holmes, Hayley
Manix-Geeves, Emma
Smith, Amy
Brooks, Maddison
Radford, Meg
Curtis, Ava
Scott, Clare
Cavanough, Julia
Wilson, Callie
Saville, Tabatha
Bryce, Kathryn
Scotland
Armitage, Hollie
England
Abel, Chloe
Sippel, Courtney Grace
Kennedy, Sara
Smith, Lauren
Lane, Beth
Fazackerley, Erin
Hall, Corinne
Vakarewa, Belinda
Johnston, Ruth
Barwick, Mia