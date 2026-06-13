Nicola Jane Carey

ICC T20 World Cup, Women
Australia vs South Africa
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
AUS
172
RSA
107
Australia vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
AUS
78
BAN
77
Australia vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
AUS
219
NED
121
Australia vs Pakistan
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
AUS
199
PAK
86
Australia vs India
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
AUS
172
IND
170
Australia vs West Indies
ICC T20 World Cup, Women
Kennington Oval, London
AUS
127
WIN
125
England vs Australia
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
ENG
AUS