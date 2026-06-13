Nicola Jane Carey

Nicola Jane Carey

bowler

Full name:Nicola Jane Carey
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Australia Women

Mumbai Indians Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches2327114
Innings2124110
Overs134.567.2372.4
Balls---
Maidens813
Runs5514722631
Wickets1719113
Avg32.4124.8423.28
SR47.5821.2619.78
Eco4.0877.05
BB334
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches2327114
Innings111292
Not outs5920
Runs153601260
Balls Faced156731263
Avg25.52017.5
SR98.0782.1999.76
Fours124119
Fifties003
Sixies007
Highest391060
Hundreds000

Nicola Jane Carey Schedule & Results

ICC T20 World Cup, Women

ResultAustralia vs South Africa

Australia vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

AUS

AUS

172

RSA

RSA

107

ResultAustralia vs Bangladesh

Australia vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

AUS

AUS

78

BAN

BAN

77

ResultAustralia vs Netherlands

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

AUS

AUS

219

NED

NED

121

ResultAustralia vs Pakistan

Australia vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

AUS

AUS

199

PAK

PAK

86

ResultAustralia vs India

Australia vs India

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

AUS

AUS

172

IND

IND

170

ResultAustralia vs West Indies

Australia vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

AUS

AUS

127

WIN

WIN

125

UpcomingEngland vs Australia

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

AUS

AUS

Another Players

Mack, Katie

Mack, Katie

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Gujjar, Dhara Vijay

Gujjar, Dhara Vijay

King, Alana

King, Alana

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Edwards, Charlotte

Edwards, Charlotte

Voll, Georgia

Voll, Georgia

Wong, Issy

Wong, Issy

Campbell, Stella

Campbell, Stella

Bisht, Neelam

Bisht, Neelam