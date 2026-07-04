Zalawad Strikers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zalawad Strikers

Sakariya, Chetan

India

Jani, Chirag

India

Dodiya, Yurajsinh

India

Pandya, Neel

Bhut, Parth

India

Gohil, Jay

India

Kotak, Hetvik

India

Patel, Smit

Gajjar, Sammar

India

Jackson, Sheldon

India

Sisodiya, Chirag

India

Kothariya, Aezaz

India

Dand, Dev N

India

Rathod, Arjun

Ranjan, Amit

India

Purohit, Jyortir

India

Jadeja, Aditya

India

Parmar, Pavan

India

Vora, Navneet

India

Khamrai, Satyam

India

Changela, Dharam

India

Parmar, Kishan

India

Rajdev, Prasham

India

Gosai, Ansh

India

Tamil, Suresh

India

Gohel, Prashant

India

Vaghela, Nihar

India

Panwar, Ankur

India

Rajeshbhai Pathak, Chirag

India

Poriya, Devendra

India

Somaiya, Harmesh

India

Gadhavi, Hasmukh

Gosai, Ansh