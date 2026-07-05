Desenthuwa Handi Ashan Pulina Tharan
all rounder
|Full name:
|Desenthuwa Handi Ashan Pulina Tharan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|76
|74
|69
|Innings
|82
|57
|54
|Overs
|541.4
|389.0
|155.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|61
|7
|1
|Runs
|1987
|1878
|1085
|Wickets
|55
|83
|62
|Avg
|36.12
|22.62
|17.5
|SR
|59.09
|28.12
|15.08
|Eco
|3.66
|4.82
|6.96
|BB
|6
|6
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|76
|74
|69
|Innings
|103
|63
|53
|Not outs
|12
|12
|15
|Runs
|2156
|1075
|809
|Balls Faced
|3847
|1361
|709
|Avg
|23.69
|21.07
|21.28
|SR
|56.04
|78.98
|114.1
|Fours
|214
|90
|45
|Fifties
|9
|5
|2
|Sixies
|31
|13
|23
|Highest
|101
|76
|59
|Hundreds
|1
|0
|0