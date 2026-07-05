Desenthuwa Handi Ashan Pulina Tharan

Desenthuwa Handi Ashan Pulina Tharan

all rounder

Full name:Desenthuwa Handi Ashan Pulina Tharan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Kandy Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches767469
Innings825754
Overs541.4389.0155.5
Balls---
Maidens6171
Runs198718781085
Wickets558362
Avg36.1222.6217.5
SR59.0928.1215.08
Eco3.664.826.96
BB663
4w010
5w120
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches767469
Innings1036353
Not outs121215
Runs21561075809
Balls Faced38471361709
Avg23.6921.0721.28
SR56.0478.98114.1
Fours2149045
Fifties952
Sixies311323
Highest1017659
Hundreds100

Another Players

Atharagalla, Nimasara

Atharagalla, Nimasara

Nirmana, Kavindu

Nirmana, Kavindu

Lakshan, Lasith

Lakshan, Lasith

Sigera, Asel

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Parakrama, Udayawansha

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Kumara, Wanuja Sahan

Kumara, Wanuja Sahan

Karunaratne, Chamika

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Premaratne, Nipun Kanchna

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Dickwella, Niroshan

Dickwella, Niroshan

Nimantha, Ramesh

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