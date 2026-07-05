Wanuja Sahan Kumara

Wanuja Sahan Kumara

bowler

Full name:Wanuja Sahan Kumara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1228
Innings2228
Overs366.020.024.4
Balls---
Maidens4011
Runs116793177
Wickets62310
Avg18.823117.7
SR35.414014.8
Eco3.184.657.17
BB1123
4w400
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1228
Innings1616
Not outs001
Runs1981749
Balls Faced4453343
Avg12.37179.8
SR44.4951.51113.95
Fours2221
Fifties000
Sixies103
Highest331721
Hundreds000

Wanuja Sahan Kumara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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