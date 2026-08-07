Tejaskumar Rajendrakumar Patel
all rounder
|Full name:
|Tejaskumar Rajendrakumar Patel
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|14
|Innings
|8
|11
|14
|Overs
|112.3
|77.5
|47.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|21
|7
|0
|Runs
|334
|375
|366
|Wickets
|9
|10
|14
|Avg
|37.11
|37.5
|26.14
|SR
|75
|46.7
|20.14
|Eco
|2.96
|4.81
|7.78
|BB
|6
|2
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|14
|Innings
|8
|6
|4
|Not outs
|2
|5
|2
|Runs
|72
|60
|43
|Balls Faced
|126
|112
|24
|Avg
|12
|60
|21.5
|SR
|57.14
|53.57
|179.16
|Fours
|9
|1
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|0
|Highest
|26
|24
|22
|Hundreds
|0
|0
|0