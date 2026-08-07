Tejaskumar Rajendrakumar Patel

Tejaskumar Rajendrakumar Patel

all rounder

Full name:Tejaskumar Rajendrakumar Patel
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Gujarat

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches51114
Innings81114
Overs112.377.547.0
Balls---
Maidens2170
Runs334375366
Wickets91014
Avg37.1137.526.14
SR7546.720.14
Eco2.964.817.78
BB624
4w001
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches51114
Innings864
Not outs252
Runs726043
Balls Faced12611224
Avg126021.5
SR57.1453.57179.16
Fours917
Fifties000
Sixies220
Highest262422
Hundreds000

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Chauhan, Saurav Dilipsingh

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