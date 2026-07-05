Thanushka Dilhara Polgampola
wicket keeper
|Full name:
|Thanushka Dilhara Polgampola
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|10
|12
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|4
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|4
|0
|SR
|0
|6
|0
|Eco
|0
|4
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|10
|12
|Innings
|19
|10
|9
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|542
|82
|119
|Balls Faced
|1593
|227
|127
|Avg
|30.11
|8.2
|14.87
|SR
|34.02
|36.12
|93.7
|Fours
|48
|5
|12
|Fifties
|4
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|93
|50
|40
|Hundreds
|0
|0
|0