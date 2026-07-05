Thanushka Dilhara Polgampola

Thanushka Dilhara Polgampola

wicket keeper

Full name:Thanushka Dilhara Polgampola
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121012
Innings010
Overs01.00
Balls---
Maidens000
Runs040
Wickets010
Avg040
SR060
Eco040
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121012
Innings19109
Not outs101
Runs54282119
Balls Faced1593227127
Avg30.118.214.87
SR34.0236.1293.7
Fours48512
Fifties410
Sixies000
Highest935040
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

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Thennakoon, Amesh

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Atharagalla, Nimasara

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Mohsin, Mohammad

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Maneeshan, Gayan

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Gayashan, Dileepa

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Koththiigoda Kankanamge, Kevin

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Ekanayake, Kavindu

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Premaratne, Aravinda

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Tyron, Shiwakumar

Tyron, Shiwakumar