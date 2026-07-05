Tinashe Stephen Kamunhukamwe
batsman
|Full name:
|Tinashe Stephen Kamunhukamwe
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|32
|41
|31
|Innings
|0
|0
|3
|1
|0
|Overs
|0
|0
|5.0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|20
|11
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|4
|5.5
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|8
|32
|41
|31
|Innings
|7
|8
|51
|40
|31
|Not outs
|0
|0
|1
|1
|0
|Runs
|94
|146
|1218
|1291
|426
|Balls Faced
|139
|150
|1756
|1251
|409
|Avg
|13.42
|18.25
|24.36
|33.1
|13.74
|SR
|67.62
|97.33
|69.36
|103.19
|104.15
|Fours
|9
|17
|160
|135
|53
|Fifties
|1
|0
|7
|10
|1
|Sixies
|4
|1
|29
|53
|6
|Highest
|51
|44
|99
|128
|77
|Hundreds
|0
|0
|0
|1
|0