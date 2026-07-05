Tinashe Stephen Kamunhukamwe

Tinashe Stephen Kamunhukamwe

batsman

Full name:Tinashe Stephen Kamunhukamwe
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches78324131
Innings00310
Overs005.02.00
Balls-----
Maidens00000
Runs0020110
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco0045.50
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches78324131
Innings78514031
Not outs00110
Runs9414612181291426
Balls Faced13915017561251409
Avg13.4218.2524.3633.113.74
SR67.6297.3369.36103.19104.15
Fours91716013553
Fifties107101
Sixies4129536
Highest51449912877
Hundreds00010

Another Players

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