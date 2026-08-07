Rodney Mupfudza

Rodney Mupfudza

batsman

Full name:Rodney Mupfudza

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches651
Innings010
Overs02.00
Balls---
Maidens000
Runs0280
Wickets000
Avg000
SR000
Eco0140
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches651
Innings1051
Not outs100
Runs2087724
Balls Faced62412820
Avg23.1115.424
SR33.3360.15120
Fours2463
Fifties110
Sixies000
Highest555324
Hundreds000

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