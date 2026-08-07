Rodney Mupfudza
batsman
|Full name:
|Rodney Mupfudza
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|1
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|28
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|14
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|1
|Innings
|10
|5
|1
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|208
|77
|24
|Balls Faced
|624
|128
|20
|Avg
|23.11
|15.4
|24
|SR
|33.33
|60.15
|120
|Fours
|24
|6
|3
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|55
|53
|24
|Hundreds
|0
|0
|0