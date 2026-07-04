Alex Falao

Alex Falao

bowler

Full name:Alex Falao

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches56
Innings86
Overs72.315.3
Balls--
Maidens110
Runs294142
Wickets55
Avg58.828.4
SR8718.6
Eco4.059.16
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches56
Innings51
Not outs21
Runs2512
Balls Faced839
Avg8.330
SR30.12133.33
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest1412
Hundreds00

Another Players

Mupfudza, Rodney

Mupfudza, Rodney

Nenhunzi, Tinashe

Nenhunzi, Tinashe

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Jaure, Keith

Jaure, Keith

Welch, Nick

Welch, Nick

Roach, Romario

Roach, Romario

Ervine, Craig

Ervine, Craig

Maunze, Kudzai

Maunze, Kudzai