Alex Falao
bowler
|Full name:
|Alex Falao
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|5
|6
|Innings
|8
|6
|Overs
|72.3
|15.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|11
|0
|Runs
|294
|142
|Wickets
|5
|5
|Avg
|58.8
|28.4
|SR
|87
|18.6
|Eco
|4.05
|9.16
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|5
|6
|Innings
|5
|1
|Not outs
|2
|1
|Runs
|25
|12
|Balls Faced
|83
|9
|Avg
|8.33
|0
|SR
|30.12
|133.33
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|14
|12
|Hundreds
|0
|0