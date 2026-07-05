Nicholas Roy Welch

Nicholas Roy Welch

batsman

Full name:Nicholas Roy Welch
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches142230
Innings200
Overs6.000
Balls---
Maidens100
Runs3700
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.1600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches142230
Innings182230
Not outs012
Runs445627692
Balls Faced809797531
Avg24.7229.8524.71
SR5578.67130.32
Fours556970
Fifties232
Sixies7928
Highest10012768
Hundreds110

Another Players

Mupfudza, Rodney

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Nenhunzi, Tinashe

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Musakanda, Tarisai

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Musoko, Cuthbert

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Ngarava, Richard

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Jaure, Keith

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Roach, Romario

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Falao, Alex

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Ervine, Craig

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Maunze, Kudzai

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