Nicholas Roy Welch
batsman
|Full name:
|Nicholas Roy Welch
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|22
|30
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|6.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|37
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6.16
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|22
|30
|Innings
|18
|22
|30
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|445
|627
|692
|Balls Faced
|809
|797
|531
|Avg
|24.72
|29.85
|24.71
|SR
|55
|78.67
|130.32
|Fours
|55
|69
|70
|Fifties
|2
|3
|2
|Sixies
|7
|9
|28
|Highest
|100
|127
|68
|Hundreds
|1
|1
|0