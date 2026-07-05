Santiago Rossi

Santiago Rossi

bowler

Full name:Santiago Rossi
Nationality:Argentina

Teams

2023 Teams

Argentina

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings77
Overs21.521.5
Balls--
Maidens22
Runs133133
Wickets66
Avg22.1622.16
SR21.8321.83
Eco6.096.09
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings99
Not outs11
Runs3939
Balls Faced4343
Avg4.874.87
SR90.6990.69
Fours22
Fifties00
Sixies11
Highest1313
Hundreds00

Another Players

Mauro, David

Mauro, David

Angeletti, Bruno

Angeletti, Bruno

Mustafa, Augusto

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Ferguson, Alejandro

Ferguson, Alejandro

Husain, Agustin

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Musiani, Lautaro

Musiani, Lautaro

Rivero, Agustin Perez

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Rossi, Tomas

Rossi, Tomas

Escobar, Ramiro

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Fennell, Hernan

Fennell, Hernan