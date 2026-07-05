Santiago Rossi
bowler
|Full name:
|Santiago Rossi
|Nationality:
|Argentina
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|7
|7
|Overs
|21.5
|21.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|2
|2
|Runs
|133
|133
|Wickets
|6
|6
|Avg
|22.16
|22.16
|SR
|21.83
|21.83
|Eco
|6.09
|6.09
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|9
|9
|Not outs
|1
|1
|Runs
|39
|39
|Balls Faced
|43
|43
|Avg
|4.87
|4.87
|SR
|90.69
|90.69
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|13
|13
|Hundreds
|0
|0