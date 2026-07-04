U19 ICC World Cup Qualifier, Europe Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ICC World Cup Qualifier, Europe

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Kemp, Jack

Jersey

Swanepoel, Gert Petrus

Netherlands

Nashier, Udit

Netherlands

Muzaffar, Musharraf

Azan, Babar

Ali, Noman Irfan

Singh, Gurpreet

Italy

Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru

Vimukthi, Santhanam Irosh

Sadev, Pathirage

Italy

Akram, Chaudhary Usman

Norway

Dhabe, Advait

Sweden

Khattak, Bilal

Sweden

Khan, Yaseen

Brennan, Charlie

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Jones, Mackenzie

Scotland

Norman, Stan

Jersey

Webster, Charley

Stevens, Jack

Pullman, Theo

Jersey

Huckerby, Damon

Jersey

Kelly, Louis

Heath, Corey

Best, Charlie

Tanha, Aminullah

Norway

Singh, Sahil

Warriach, Mohammed

Saeed, Sahir

Patekhel, Baryalai

Nasir, Abdul

Malik, Zabihullah

Chaudhary, Ishaan

Jhadav, Nishanth

Ellahi, Afzal

Ali, Jabbar

Ahmed, Ans

Scholte, Martijn

Netherlands

Harhangi, Roman

Butt, Samir

Netherlands

Jain, Aadit

Netherlands

Clapham, Oliver

Birch, Charlie

Ridgwick, Fintan

Duke, Harry

Thomas, Marcus

Marshall, Joeseph

Forshaw, Charlie

Johnson, Max

Carre, Blake

Johnson, Harry

Brown, Dan

Drummond, Gordon

Scotland

Gould, Owen

Scotland

Armstrong, Harry

Dunk, Jamie

Scotland

Price, Alec

Koteeswaran, Nikhil

Scotland

Briggs, Logan

Hobman, James

Keogh, Lukas Fischer

Hedge, Adi

Scotland

Esakhiel, Bahadar

Scotland

Khan, Qasim

Scotland

Ahmad, Uzair

Leijer, Teun

Molenaar, Michael

Nel, Jacobus

Cedric de, Cedric de

Kloppenburg, Teun

Balducci, Luca

Mudunkotuwa, Sahas

Jayasekera, Kudagamage

Giaconi, Marco

Longo, Gianluca

Alagiyawadu, Minon

Hapuarchchige, Appuhamy

Ross, Matthew

Italy

Shahid, Mohammad

Norway

Merrien, Anthony

Thomas, Dan

Stewart, William

Gurner, Beau

Jersey

Kulkarni, Nirav

Leede, Tom de

Ashraf, Aryan

Faisal, Ibrahim

Grant, Rory Fraser Glennie

Scotland

Forshaw, Charlie

Guernsey

Johnson, Harry

Guernsey

Jain, Aaditt

Netherlands

de Lange, Cedric Maarten

Netherlands

Kloppenburg, Teun

Netherlands

de Leede, Tom

Netherlands

Nota, Alejo

Netherlands

Wiesmeier, Victor

Netherlands

Banerjee, Shirsak

Netherlands

Wolfe, Mark

Netherlands

Grooteman, Steele

Netherlands

McArthur, Thomas

Netherlands

Le Huray, Evan

Guernsey

Gregson, Sam

Guernsey

Gallienne, Alfie

Guernsey

Le Roux, George

Guernsey

Day, Louis

Guernsey

Sherbourne, Harry

Guernsey

Forshaw, Freddie

Guernsey

Smith, Barnabas

Guernsey

Robinson, Ed

Guernsey

Pullman, Theo

Jersey

Patidar, Sam

Jersey

Webster, Alistair

England

Aston, Barney

England

Heelis, Ben

England

Bosio, Luke

England

Harben, Freddie

England

Bennett, Sol

Brasher, Harry

Shams, Muhammad Zayan

Denmark

Khan, Jabran

Denmark

Aslam, Mustakim

Denmark

Rafeh, Abdul

Denmark

Imtiaz, Faaiz

Denmark

Ismail, Hashim

Denmark

Withanachchi, Senuja

Denmark

Anwar, Ammaar

Denmark

Kumar, Koushik

Denmark

Sonne-Rudd, Nicholas

Denmark

Singh, Avneet

Denmark

Chauhan, Yatharth Singh

Sweden

Sundaram, Kavinshankar Meenakshi

Sweden

Nijamudeen, Mohamed Hasan

Sweden

Yadav, Pranav

Sweden

Tummalapalli, Karthik

Sweden

Kumar Ravuri, Abhinav

Sweden

Samal, Ashutosh

Sweden

Gedara, Sanuk

Sweden

Sharma, Sayan

Sweden

Saraswat, Manu

Scotland

Ramsay, Ethan

Scotland

Cutler, George

Scotland

Sharma, Ram

Scotland

Jones, Finlay

Scotland

Knight, Thomas

Scotland

Jones, Ollie

Scotland

Pillinger, Olly

Scotland

Chaplin, Max

Scotland

Carter, Finlay

Scotland

Marumuthu, Parameshwar

Sweden

Boendermaker, Elmar

Netherlands

Bradbury, James

England

Le Ray, Casper

Guernsey

Woodhouse, Jake

Scotland

Baig, Hamza

Sweden

Khan Durrani, Azaan

Denmark

Van Giezen, Sam

Robinson, Theo

Scotland

Khan, Ali

Dantuluri, Saatvik