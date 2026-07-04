Follow us
Perchard, William George
Jersey
Richardson, George Franklin
Kemp, Jack
Swanepoel, Gert Petrus
Netherlands
Nashier, Udit
Muzaffar, Musharraf
Azan, Babar
Ali, Noman Irfan
Singh, Gurpreet
Italy
Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru
Vimukthi, Santhanam Irosh
Sadev, Pathirage
Akram, Chaudhary Usman
Norway
Dhabe, Advait
Sweden
Khattak, Bilal
Khan, Yaseen
Brennan, Charlie
Britton, Toby
Jones, Mackenzie
Scotland
Norman, Stan
Webster, Charley
Stevens, Jack
Pullman, Theo
Huckerby, Damon
Kelly, Louis
Heath, Corey
Best, Charlie
Tanha, Aminullah
Singh, Sahil
Warriach, Mohammed
Saeed, Sahir
Patekhel, Baryalai
Nasir, Abdul
Malik, Zabihullah
Chaudhary, Ishaan
Jhadav, Nishanth
Ellahi, Afzal
Ali, Jabbar
Ahmed, Ans
Scholte, Martijn
Harhangi, Roman
Butt, Samir
Jain, Aadit
Clapham, Oliver
Birch, Charlie
Ridgwick, Fintan
Duke, Harry
Thomas, Marcus
Marshall, Joeseph
Forshaw, Charlie
Johnson, Max
Carre, Blake
Johnson, Harry
Brown, Dan
Drummond, Gordon
Gould, Owen
Armstrong, Harry
Dunk, Jamie
Price, Alec
Koteeswaran, Nikhil
Briggs, Logan
Hobman, James
Keogh, Lukas Fischer
Hedge, Adi
Esakhiel, Bahadar
Khan, Qasim
Ahmad, Uzair
Leijer, Teun
Molenaar, Michael
Nel, Jacobus
Cedric de, Cedric de
Kloppenburg, Teun
Balducci, Luca
Mudunkotuwa, Sahas
Jayasekera, Kudagamage
Giaconi, Marco
Longo, Gianluca
Alagiyawadu, Minon
Hapuarchchige, Appuhamy
Ross, Matthew
Shahid, Mohammad
Merrien, Anthony
Thomas, Dan
Stewart, William
Gurner, Beau
Kulkarni, Nirav
Leede, Tom de
Ashraf, Aryan
Faisal, Ibrahim
Grant, Rory Fraser Glennie
Guernsey
Jain, Aaditt
de Lange, Cedric Maarten
de Leede, Tom
Nota, Alejo
Wiesmeier, Victor
Banerjee, Shirsak
Wolfe, Mark
Grooteman, Steele
McArthur, Thomas
Le Huray, Evan
Gregson, Sam
Gallienne, Alfie
Le Roux, George
Day, Louis
Sherbourne, Harry
Forshaw, Freddie
Smith, Barnabas
Robinson, Ed
Patidar, Sam
Webster, Alistair
England
Aston, Barney
Heelis, Ben
Bosio, Luke
Harben, Freddie
Bennett, Sol
Brasher, Harry
Shams, Muhammad Zayan
Denmark
Khan, Jabran
Aslam, Mustakim
Rafeh, Abdul
Imtiaz, Faaiz
Ismail, Hashim
Withanachchi, Senuja
Anwar, Ammaar
Kumar, Koushik
Sonne-Rudd, Nicholas
Singh, Avneet
Chauhan, Yatharth Singh
Sundaram, Kavinshankar Meenakshi
Nijamudeen, Mohamed Hasan
Yadav, Pranav
Tummalapalli, Karthik
Kumar Ravuri, Abhinav
Samal, Ashutosh
Gedara, Sanuk
Sharma, Sayan
Saraswat, Manu
Ramsay, Ethan
Cutler, George
Sharma, Ram
Jones, Finlay
Knight, Thomas
Jones, Ollie
Pillinger, Olly
Chaplin, Max
Carter, Finlay
Marumuthu, Parameshwar
Boendermaker, Elmar
Bradbury, James
Le Ray, Casper
Woodhouse, Jake
Baig, Hamza
Khan Durrani, Azaan
Van Giezen, Sam
Robinson, Theo
Khan, Ali
Dantuluri, Saatvik