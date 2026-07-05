Troy Manning Johnson
batsman
|Full name:
|Troy Manning Johnson
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|26
|29
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|26
|29
|Innings
|31
|26
|26
|Not outs
|6
|2
|6
|Runs
|920
|814
|444
|Balls Faced
|2066
|971
|415
|Avg
|36.8
|33.91
|22.2
|SR
|44.53
|83.83
|106.98
|Fours
|114
|73
|43
|Fifties
|2
|7
|3
|Sixies
|7
|21
|8
|Highest
|194
|113
|57
|Hundreds
|2
|1
|0