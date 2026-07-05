Troy Manning Johnson

Troy Manning Johnson

batsman

Full name:Troy Manning Johnson
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172629
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172629
Innings312626
Not outs626
Runs920814444
Balls Faced2066971415
Avg36.833.9122.2
SR44.5383.83106.98
Fours1147343
Fifties273
Sixies7218
Highest19411357
Hundreds210

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Hancock, David

Hancock, David

Cox, Ben

Cox, Ben

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Woakes, Chris

Woakes, Chris