Umar Siddiq Khan

Umar Siddiq Khan

batsman

Full name:Umar Siddiq Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Lahore Region Blues

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1036546
Innings210
Overs7.50.30
Balls---
Maidens100
Runs2960
Wickets100
Avg2900
SR4700
Eco3.7120
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1036546
Innings1726443
Not outs1486
Runs57172317702
Balls Faced117162819644
Avg36.1841.3718.97
SR48.7982.19109
Fours74425562
Fifties22194
Sixies192221
Highest18715763
Hundreds1430

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