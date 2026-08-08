Umar Siddiq Khan
batsman
|Full name:
|Umar Siddiq Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|65
|46
|Innings
|2
|1
|0
|Overs
|7.5
|0.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|29
|6
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|29
|0
|0
|SR
|47
|0
|0
|Eco
|3.7
|12
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|65
|46
|Innings
|172
|64
|43
|Not outs
|14
|8
|6
|Runs
|5717
|2317
|702
|Balls Faced
|11716
|2819
|644
|Avg
|36.18
|41.37
|18.97
|SR
|48.79
|82.19
|109
|Fours
|744
|255
|62
|Fifties
|22
|19
|4
|Sixies
|19
|22
|21
|Highest
|187
|157
|63
|Hundreds
|14
|3
|0