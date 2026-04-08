Mohammad Hussain Talat

Mohammad Hussain Talat

all rounder

Full name:Mohammad Hussain Talat
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Durbar Rajshahi

Lahore Qalandars

Lahore Region Blues

Pakistan

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1186490158
Innings16866178
Overs2.06.0516.2239.4168.0
Balls-----
Maidens005460
Runs1654205714731492
Wickets04543355
Avg013.538.0944.6327.12
SR0957.3743.5718.32
Eco893.986.148.88
BB02543
4w00010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1186490158
Innings11810385138
Not outs02152136
Runs2394345024542998
Balls Faced14333665426442403
Avg224.6239.238.3429.39
SR14.28118.3151.8492.81124.76
Fours037425206268
Fifties02211217
Sixies05526280
Highest26325314180
Hundreds00570

Mohammad Hussain Talat Schedule & Results

Pakistan Super League

Hussain Talat News

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All the news and interesting facts about cricket player Hussain Talat are collected right here, from his training plan to what tournaments he plans to participate in soon.

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan go ahead with thrilling win in first ODI in Rawalpindi

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan go ahead with thrilling win in first ODI in Rawalpindi

Pakistan beat Sri Lanka by six runs in the first of the three-match ODI series in Rawalpindi on Tuesday. Salman Agha’s century powered the side to a formidable 299/5 before Haris Rauf’s exploits with the ball saw him pick up four wickets to render Wanindu Hasaranga’s all-round effort in vain.

Hussain Talat05:50 PM, 11 November, 2025

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as unlucky Hasaranga denied wicket for want of review

Hussain Talat03:15 PM, 24 September, 2025

Pakistan vs Sri Lanka, Super Four, Match 3 (A2 vs B1) – Asia Cup 2025 (23 September, Abu Dhabi)

Hussain Talat12:16 AM, 24 September, 2025

Asia Cup | Twitter reacts as Pakistan pulls off crucial win against Sri Lanka in Super Four

Hussain Talat04:58 PM, 22 September, 2025

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Another Players

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Prasanna, Seekkuge

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