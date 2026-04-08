Mohammad Hussain Talat

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan go ahead with thrilling win in first ODI in Rawalpindi

Pakistan beat Sri Lanka by six runs in the first of the three-match ODI series in Rawalpindi on Tuesday. Salman Agha’s century powered the side to a formidable 299/5 before Haris Rauf’s exploits with the ball saw him pick up four wickets to render Wanindu Hasaranga’s all-round effort in vain.