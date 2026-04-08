Mohammad Hussain Talat

Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
HYD
145
PZA
146
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
182
PZA
186
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
MUS
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
RAW
PZA