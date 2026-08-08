Waqar Hussain

Waqar Hussain

batsman

Full name:Waqar Hussain
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14184
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14184
Innings25132
Not outs111
Runs50128322
Balls Faced94033524
Avg20.8723.5822
SR53.2984.4791.66
Fours60250
Fifties320
Sixies020
Highest857013
Hundreds000

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