Waqar Hussain
batsman
|Full name:
|Waqar Hussain
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|18
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|18
|4
|Innings
|25
|13
|2
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|501
|283
|22
|Balls Faced
|940
|335
|24
|Avg
|20.87
|23.58
|22
|SR
|53.29
|84.47
|91.66
|Fours
|60
|25
|0
|Fifties
|3
|2
|0
|Sixies
|0
|2
|0
|Highest
|85
|70
|13
|Hundreds
|0
|0
|0