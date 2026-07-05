Waqar Ul Hassan
bowler
|Full name:
|Waqar Ul Hassan
|Nationality:
|Saudi Arabia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|1
|5
|1
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|1
|5
|1
|Innings
|5
|1
|5
|1
|Not outs
|5
|0
|5
|0
|Runs
|141
|0
|141
|0
|Balls Faced
|157
|3
|157
|3
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|89.8
|0
|89.8
|0
|Fours
|14
|0
|14
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|5
|0
|5
|0
|Highest
|49
|0
|49
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0