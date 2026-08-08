Waqas Maqsood
bowler
|Full name:
|Waqas Maqsood
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|81
|52
|65
|Innings
|1
|147
|52
|65
|Overs
|1.5
|2359.2
|403.4
|234.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|508
|23
|1
|Runs
|21
|7372
|2181
|1817
|Wickets
|2
|294
|83
|73
|Avg
|10.5
|25.07
|26.27
|24.89
|SR
|5.5
|48.14
|29.18
|19.27
|Eco
|11.45
|3.12
|5.4
|7.74
|BB
|2
|12
|6
|4
|4w
|0
|18
|2
|1
|5w
|0
|11
|2
|0
|10w
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|81
|52
|65
|Innings
|0
|121
|24
|23
|Not outs
|0
|29
|14
|11
|Runs
|0
|1178
|189
|82
|Balls Faced
|0
|2611
|231
|82
|Avg
|0
|12.8
|18.9
|6.83
|SR
|0
|45.11
|81.81
|100
|Fours
|0
|152
|17
|4
|Fifties
|0
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|18
|3
|5
|Highest
|0
|62
|33
|18
|Hundreds
|0
|0
|0
|0