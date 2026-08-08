Waqas Maqsood

Waqas Maqsood

bowler

Full name:Waqas Maqsood
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Delhi Bulls

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1815265
Innings11475265
Overs1.52359.2403.4234.3
Balls----
Maidens0508231
Runs21737221811817
Wickets22948373
Avg10.525.0726.2724.89
SR5.548.1429.1819.27
Eco11.453.125.47.74
BB21264
4w01821
5w01120
10w0200

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1815265
Innings01212423
Not outs0291411
Runs0117818982
Balls Faced0261123182
Avg012.818.96.83
SR045.1181.81100
Fours0152174
Fifties0100
Sixies01835
Highest0623318
Hundreds0000

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Nabi, Mohammad

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Rahman, Abdul

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Malik, Shoaib

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Shepherd, Romario

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