Wijesinghe Archchige Dilshan Tharinda Wijesinghe

Wijesinghe Archchige Dilshan Tharinda Wijesinghe

batsman

Full name:Wijesinghe Archchige Dilshan Tharinda Wijesinghe
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Kurunegala Youth CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches61517
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches61517
Innings111113
Not outs223
Runs216106191
Balls Faced535230205
Avg2411.7719.1
SR40.3746.0893.17
Fours1997
Fifties110
Sixies116
Highest505039
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

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Mohsin, Mohammad

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