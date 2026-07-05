Wijesinghe Archchige Dilshan Tharinda Wijesinghe
batsman
|Full name:
|Wijesinghe Archchige Dilshan Tharinda Wijesinghe
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|15
|17
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|15
|17
|Innings
|11
|11
|13
|Not outs
|2
|2
|3
|Runs
|216
|106
|191
|Balls Faced
|535
|230
|205
|Avg
|24
|11.77
|19.1
|SR
|40.37
|46.08
|93.17
|Fours
|19
|9
|7
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|1
|1
|6
|Highest
|50
|50
|39
|Hundreds
|0
|0
|0