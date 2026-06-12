Wing Ki Lai

Wing Ki Lai

wicket keeper

Full name:Wing Ki Lai
Nationality:Hong Kong, China

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches24
Innings3
Overs5.0
Balls-
Maidens0
Runs41
Wickets0
Avg0
SR0
Eco8.2
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches24
Innings21
Not outs4
Runs95
Balls Faced182
Avg5.58
SR52.19
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Wing Ki Lai Schedule & Results

Another Players

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