Match details Hong Kong, China vs United Arab Emirates T20i T20 ACC Premier Cup, Women 12.06.2026

T20i

HON
HON

56

UAE
UAE

57

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, June 12, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hong Kong, China Squad

Players
BenchBibi Maryam, Chan Charlotte, Chan Dorothea, Chan Ka Ying, Daswani Yasmin, Hill Mariko, Kaur Joyleen, Lai Emma, Lamplough Marina, Miles Natasha, Sahar Iqra, Shahzad Shanzeen, Siu Mei Wai, Venkatesh Ruchitha

United Arab Emirates Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet