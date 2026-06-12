Mariko Hill

Mariko Hill

all rounder

Full name:Mariko Hill
Nationality:Hong Kong, China
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches481
Innings450
Overs130.30
Balls--
Maidens20
Runs6500
Wickets320
Avg20.310
SR24.460
Eco4.980
BB30
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches481
Innings471
Not outs60
Runs88643
Balls Faced90327
Avg21.643
SR98.11159.25
Fours962
Fifties30
Sixies103
Highest7643
Hundreds00

Mariko Hill Schedule & Results

Another Players

Chan, Dorothea

Chan, Dorothea

Siu, Mei Wai

Siu, Mei Wai

Cheung, Lemon

Cheung, Lemon

Hubbard, Elysa

Hubbard, Elysa

Chan, Betty

Chan, Betty

Lai, Emma

Lai, Emma

Poon, Bella

Poon, Bella

Venkatesh, Ruchitha

Venkatesh, Ruchitha

Yousaf, Akasha

Yousaf, Akasha

Lamplough, Marina

Lamplough, Marina