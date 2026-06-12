Ruchitha Venkatesh

Ruchitha Venkatesh

bowler

Full name:Ruchitha Venkatesh
Nationality:Hong Kong, China
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches36
Innings33
Overs94.0
Balls-
Maidens2
Runs505
Wickets19
Avg26.57
SR29.68
Eco5.37
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches36
Innings25
Not outs10
Runs139
Balls Faced246
Avg9.26
SR56.5
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest25
Hundreds0

Ruchitha Venkatesh Schedule & Results

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