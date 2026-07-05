Zahiduzzaman

Zahiduzzaman

wicket keeper

Full name:Zahiduzzaman
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches262513
Innings100
Overs0.200
Balls---
Maidens000
Runs500
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches262513
Innings37209
Not outs553
Runs908395127
Balls Faced1803408129
Avg28.3726.3321.16
SR50.3696.8198.44
Fours114359
Fifties610
Sixies783
Highest715325
Hundreds000

Another Players

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Haque Jr, Enamul

Haque Jr, Enamul

Shepherd, Romario

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Lewis, Kennar

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Bruce, Tom

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Rasooli, Darwish

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Simmons, Lendl

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Chowdhury, Mirttunjoy

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Ali, Shykat

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Siddique, Junaid

Siddique, Junaid