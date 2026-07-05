Zahiduzzaman
wicket keeper
|Full name:
|Zahiduzzaman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|25
|13
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|0.2
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|5
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|15
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|25
|13
|Innings
|37
|20
|9
|Not outs
|5
|5
|3
|Runs
|908
|395
|127
|Balls Faced
|1803
|408
|129
|Avg
|28.37
|26.33
|21.16
|SR
|50.36
|96.81
|98.44
|Fours
|114
|35
|9
|Fifties
|6
|1
|0
|Sixies
|7
|8
|3
|Highest
|71
|53
|25
|Hundreds
|0
|0
|0