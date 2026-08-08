Zain Abbas
batsman
|Full name:
|Zain Abbas
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|84
|65
|68
|Innings
|15
|9
|13
|Overs
|55.3
|28.4
|34.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|0
|1
|Runs
|144
|131
|231
|Wickets
|5
|3
|8
|Avg
|28.8
|43.66
|28.87
|SR
|66.6
|57.33
|25.5
|Eco
|2.59
|4.56
|6.79
|BB
|2
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|84
|65
|68
|Innings
|145
|64
|66
|Not outs
|9
|3
|5
|Runs
|4745
|2251
|1747
|Balls Faced
|8244
|2967
|1487
|Avg
|34.88
|36.9
|28.63
|SR
|57.55
|75.86
|117.48
|Fours
|639
|229
|192
|Fifties
|23
|14
|12
|Sixies
|32
|29
|38
|Highest
|292
|122
|91
|Hundreds
|8
|6
|0