Zain Abbas

Zain Abbas

batsman

Full name:Zain Abbas
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches846568
Innings15913
Overs55.328.434.0
Balls---
Maidens1301
Runs144131231
Wickets538
Avg28.843.6628.87
SR66.657.3325.5
Eco2.594.566.79
BB212
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches846568
Innings1456466
Not outs935
Runs474522511747
Balls Faced824429671487
Avg34.8836.928.63
SR57.5575.86117.48
Fours639229192
Fifties231412
Sixies322938
Highest29212291
Hundreds860

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