ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Ireland
IrelandIRL		310202DWD
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh
BangladeshBAN		07 AprDBAN vs IRL Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Thailand
ThailandTHA		07 AprWIRL vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		05 AprDIRL vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		210102DW
OpponentDateResultMatch link
Ireland
IrelandIRL		07 AprDBAN vs IRL Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		06 AprWBAN vs SCO Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 06.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		210102WD
OpponentDateResultMatch link
West Indies
West IndiesWIN		07 AprWPAK vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Thailand
ThailandTHA		05 AprDPAK vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Thailand
ThailandTHA		301200DLD
OpponentDateResultMatch link
Scotland
ScotlandSCO		07 AprDSCO vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Ireland
IrelandIRL		07 AprLIRL vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		05 AprDPAK vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		201100DL
OpponentDateResultMatch link
Thailand
ThailandTHA		07 AprDSCO vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		06 AprLBAN vs SCO Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 06.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		201100LD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		07 AprLPAK vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Ireland
IrelandIRL		05 AprDIRL vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025

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