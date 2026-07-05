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ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up
ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Ireland
IRL
3
1
0
2
0
2
D
W
D
Opponent
Date
Result
Match link
Bangladesh
BAN
07 Apr
D
BAN vs IRL Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Thailand
THA
07 Apr
W
IRL vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
West Indies
WIN
05 Apr
D
IRL vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Bangladesh
BAN
2
1
0
1
0
2
D
W
Opponent
Date
Result
Match link
Ireland
IRL
07 Apr
D
BAN vs IRL Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Scotland
SCO
06 Apr
W
BAN vs SCO Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 06.04.2025
Pakistan
PAK
2
1
0
1
0
2
W
D
Opponent
Date
Result
Match link
West Indies
WIN
07 Apr
W
PAK vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Thailand
THA
05 Apr
D
PAK vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Thailand
THA
3
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1
2
0
0
D
L
D
Opponent
Date
Result
Match link
Scotland
SCO
07 Apr
D
SCO vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Ireland
IRL
07 Apr
L
IRL vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Pakistan
PAK
05 Apr
D
PAK vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
Scotland
SCO
2
0
1
1
0
0
D
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Opponent
Date
Result
Match link
Thailand
THA
07 Apr
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SCO vs THA Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Bangladesh
BAN
06 Apr
L
BAN vs SCO Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 06.04.2025
West Indies
WIN
2
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1
1
0
0
L
D
Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan
PAK
07 Apr
L
PAK vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 07.04.2025
Ireland
IRL
05 Apr
D
IRL vs WIN Odi ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up Results Score 05.04.2025
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