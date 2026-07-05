ICC World Cup Qualifier, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Pakistan
PakistanPAK		5500010WWWWW
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh
BangladeshBAN		19 AprWPAK vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Thailand
ThailandTHA		17 AprWPAK vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		14 AprWPAK vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 14.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		11 AprWPAK vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Ireland
IrelandIRL		09 AprWPAK vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		532006LLWWW
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		19 AprLPAK vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		17 AprLBAN vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		15 AprWSCO vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Ireland
IrelandIRL		13 AprWBAN vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Thailand
ThailandTHA		10 AprWTHA vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 10.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		532006WWLWL
OpponentDateResultMatch link
Thailand
ThailandTHA		19 AprWWIN vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		17 AprWBAN vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		14 AprLPAK vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 14.04.2025
Ireland
IrelandIRL		11 AprWIRL vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		09 AprLWIN vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Ireland
IrelandIRL		523004WWLLL
OpponentDateResultMatch link
Scotland
ScotlandSCO		18 AprWIRL vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 18.04.2025
Thailand
ThailandTHA		15 AprWTHA vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		13 AprLBAN vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		11 AprLIRL vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		09 AprLPAK vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		523004LLWLW
OpponentDateResultMatch link
Ireland
IrelandIRL		18 AprLIRL vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 18.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		15 AprLSCO vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Thailand
ThailandTHA		13 AprWSCO vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		11 AprLPAK vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
West Indies
West IndiesWIN		09 AprWWIN vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Thailand
ThailandTHA		505000LLLLL
OpponentDateResultMatch link
West Indies
West IndiesWIN		19 AprLWIN vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Pakistan
PakistanPAK		17 AprLPAK vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Ireland
IrelandIRL		15 AprLTHA vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Scotland
ScotlandSCO		13 AprLSCO vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		10 AprLTHA vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 10.04.2025

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