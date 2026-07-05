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ICC World Cup Qualifier, Women
ICC World Cup Qualifier, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Pakistan
PAK
5
5
0
0
0
10
W
W
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Bangladesh
BAN
19 Apr
W
PAK vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Thailand
THA
17 Apr
W
PAK vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
West Indies
WIN
14 Apr
W
PAK vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 14.04.2025
Scotland
SCO
11 Apr
W
PAK vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Ireland
IRL
09 Apr
W
PAK vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Bangladesh
BAN
5
3
2
0
0
6
L
L
W
W
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Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan
PAK
19 Apr
L
PAK vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
West Indies
WIN
17 Apr
L
BAN vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Scotland
SCO
15 Apr
W
SCO vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Ireland
IRL
13 Apr
W
BAN vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Thailand
THA
10 Apr
W
THA vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 10.04.2025
West Indies
WIN
5
3
2
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0
6
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Opponent
Date
Result
Match link
Thailand
THA
19 Apr
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WIN vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Bangladesh
BAN
17 Apr
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BAN vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Pakistan
PAK
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PAK vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 14.04.2025
Ireland
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IRL vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Scotland
SCO
09 Apr
L
WIN vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Ireland
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5
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0
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W
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Opponent
Date
Result
Match link
Scotland
SCO
18 Apr
W
IRL vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 18.04.2025
Thailand
THA
15 Apr
W
THA vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Bangladesh
BAN
13 Apr
L
BAN vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
West Indies
WIN
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L
IRL vs WIN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
Pakistan
PAK
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PAK vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Scotland
SCO
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Ireland
IRL
18 Apr
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IRL vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 18.04.2025
Bangladesh
BAN
15 Apr
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SCO vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Thailand
THA
13 Apr
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SCO vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Pakistan
PAK
11 Apr
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PAK vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 11.04.2025
West Indies
WIN
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WIN vs SCO Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 09.04.2025
Thailand
THA
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Match link
West Indies
WIN
19 Apr
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WIN vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 19.04.2025
Pakistan
PAK
17 Apr
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PAK vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 17.04.2025
Ireland
IRL
15 Apr
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THA vs IRL Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 15.04.2025
Scotland
SCO
13 Apr
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SCO vs THA Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 13.04.2025
Bangladesh
BAN
10 Apr
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THA vs BAN Odi ICC World Cup Qualifier, Women Results Score 10.04.2025
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