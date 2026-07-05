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T20
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T20 Sher E Punjab Cup
T20 Sher E Punjab Cup Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Blasters
BLA
12
0
0
12
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Stallions
STA
27 Jun
D
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.06.2024
Strikers
STR
25 Jun
D
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Strikers
STR
23 Jun
D
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Knights
KNI
22 Jun
D
BLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Stallions
STA
20 Jun
D
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Stallions
STA
12
0
0
12
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Blasters
BLA
27 Jun
D
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.06.2024
Knights
KNI
25 Jun
D
STA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Phantoms
PHA
24 Jun
D
PHA vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Intersoft Titans
INT
23 Jun
D
INT vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Blasters
BLA
20 Jun
D
STA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Knights
KNI
11
0
0
11
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Stallions
STA
25 Jun
D
STA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Intersoft Titans
INT
24 Jun
D
KNI vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Blasters
BLA
22 Jun
D
BLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Strikers
STR
21 Jun
D
KNI vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Phantoms
PHA
20 Jun
D
KNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Strikers
STR
11
0
0
11
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Blasters
BLA
25 Jun
D
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Blasters
BLA
23 Jun
D
STR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Phantoms
PHA
22 Jun
D
STR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Knights
KNI
21 Jun
D
KNI vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Stallions
STA
19 Jun
D
STR vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.06.2024
Intersoft Titans
INT
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Knights
KNI
24 Jun
D
KNI vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Stallions
STA
23 Jun
D
INT vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Phantoms
PHA
21 Jun
D
PHA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Blasters
BLA
19 Jun
D
BLA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.06.2024
Strikers
STR
17 Jun
D
INT vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 17.06.2024
Phantoms
PHA
10
0
0
10
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Stallions
STA
24 Jun
D
PHA vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Strikers
STR
22 Jun
D
STR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Intersoft Titans
INT
21 Jun
D
PHA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Knights
KNI
20 Jun
D
KNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Blasters
BLA
18 Jun
D
PHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 18.06.2024
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