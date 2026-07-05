T20 Sher E Punjab Cup Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Blasters
BlastersBLA		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Stallions
StallionsSTA		27 JunDSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.06.2024
Strikers
StrikersSTR		25 JunDSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Strikers
StrikersSTR		23 JunDSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Knights
KnightsKNI		22 JunDBLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Stallions
StallionsSTA		20 JunDSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Stallions
StallionsSTA		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Blasters
BlastersBLA		27 JunDSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 27.06.2024
Knights
KnightsKNI		25 JunDSTA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Phantoms
PhantomsPHA		24 JunDPHA vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Intersoft Titans
Intersoft TitansINT		23 JunDINT vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Blasters
BlastersBLA		20 JunDSTA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Knights
KnightsKNI		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Stallions
StallionsSTA		25 JunDSTA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Intersoft Titans
Intersoft TitansINT		24 JunDKNI vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Blasters
BlastersBLA		22 JunDBLA vs KNI T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Strikers
StrikersSTR		21 JunDKNI vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Phantoms
PhantomsPHA		20 JunDKNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Strikers
StrikersSTR		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Blasters
BlastersBLA		25 JunDSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 25.06.2024
Blasters
BlastersBLA		23 JunDSTR vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Phantoms
PhantomsPHA		22 JunDSTR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Knights
KnightsKNI		21 JunDKNI vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Stallions
StallionsSTA		19 JunDSTR vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.06.2024
Intersoft Titans
Intersoft TitansINT		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Knights
KnightsKNI		24 JunDKNI vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Stallions
StallionsSTA		23 JunDINT vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 23.06.2024
Phantoms
PhantomsPHA		21 JunDPHA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Blasters
BlastersBLA		19 JunDBLA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 19.06.2024
Strikers
StrikersSTR		17 JunDINT vs STR T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 17.06.2024
Phantoms
PhantomsPHA		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Stallions
StallionsSTA		24 JunDPHA vs STA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 24.06.2024
Strikers
StrikersSTR		22 JunDSTR vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 22.06.2024
Intersoft Titans
Intersoft TitansINT		21 JunDPHA vs INT T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 21.06.2024
Knights
KnightsKNI		20 JunDKNI vs PHA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 20.06.2024
Blasters
BlastersBLA		18 JunDPHA vs BLA T20 T20 Sher E Punjab Cup Results Score 18.06.2024

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